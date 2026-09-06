El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de la Dirección Zonal 5 – Ica, impulsa el estudio técnico “Efecto del cambio climático en la industria de la vitivinicultura, campaña 2026-2027 en la provincia de Ica”, con el objetivo de evaluar cómo las condiciones climáticas influyen en el desarrollo de los viñedos y generar información que contribuya al sector vitivinícola regional.

Cambio climático

La investigación se desarrolla de manera conjunta con el CITEagroindustrial Ica y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA). El director de la Dirección Zonal 5, Ricardo Antonio Rosas Luján, destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Senamhi, el sector productivo y la academia para comprender los efectos de la variabilidad climática. Esta iniciativa se suma a dos años de trabajo técnico desarrollado con el CITEagroindustrial Ica.

Como parte del estudio también se realizan jornadas académicas e inducciones dirigidas a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Durante estas actividades se promueve el uso de planillas fenológicas, que permiten efectuar un seguimiento sistemático de las diferentes etapas del ciclo vegetativo de la vid y posteriormente relacionar su comportamiento con las condiciones meteorológicas registradas durante la campaña.

Con los resultados de la campaña 2026-2027, el Senamhi busca fortalecer el conocimiento técnico sobre la respuesta de los viñedos frente a las condiciones climáticas. La información obtenida permitirá mejorar el seguimiento de los cultivos y aportar elementos técnicos para la toma de decisiones en una actividad de importancia para la provincia de Ica.

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