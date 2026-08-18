Lloviznas, niebla y fuertes vientos marcarán las condiciones meteorológicas en la costa de Ica durante los próximos días. El Senamhi activó el aviso meteorológico N.° 323, de nivel rojo, vigente desde este lunes 17 hasta las 11:59 p. m. del miércoles 19 de agosto, con una duración total de 71 horas y condiciones que podrían intensificar la sensación de frío.

Alerta meteorológica

Para este lunes 17 de agosto, el organismo meteorológico estimó acumulados de llovizna cercanos a 1 mm por día en la costa de Ica. Las precipitaciones podrían presentarse con intensidad de moderada a extrema y forman parte de un evento que también comprende distintos sectores de la costa norte, centro y sur del territorio peruano.

A las precipitaciones se sumará el incremento de la velocidad del viento, además de abundante cobertura nubosa, niebla y neblina en sectores próximos al litoral. Estas condiciones se presentarán principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, periodo en el que también podría registrarse una menor visibilidad.

La combinación de humedad, nubosidad, lloviznas y viento provocará además una mayor sensación de frío entre la población iqueña. La presencia de niebla y neblina podría generar dificultades durante los desplazamientos, principalmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda especial precaución en las vías.

Las condiciones meteorológicas persistirán durante los siguientes días y para el miércoles 19 de agosto se proyectan acumulados próximos a 0.5 mm por día en la costa de Ica. El aviso corresponde a una extensión del aviso meteorológico N.° 318 y mantendrá bajo vigilancia las condiciones del litoral.

Durante las horas de vigencia del aviso, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar precauciones ante los cambios en las condiciones del tiempo.

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