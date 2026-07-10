En la región Ica, ya se ha puesto en marcha un moderno radar meteorológico, como componente principal del proyecto de mejora y ampliación de los servicios de alerta temprana.

Pronósticos más precisos

Esta infraestructura técnica permitirá el monitoreo en tiempo real de la formación y el desplazamiento de las lluvias, dotando a la región de una herramienta clave para la prevención y emisión de alertas oportunas ante inundaciones y huaicos en beneficio directo de más de 365 mil personas que habitan en las cuencas de los ríos Ica y San Juan - Matagente (Chincha).

Para asegurar el funcionamiento de este equipamiento estratégico, el Gore Ica concretó la transferencia y disposición legal del terreno donde se ubica el sistema. Esta decisión institucional permitió consolidar una inversión superior a los S/ 70 millones para el despliegue de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) integrado por un radar, 13 estaciones hidrológicas, 19 estaciones meteorológicas, 15 sensores de humedad del suelo, 9 pluviómetros y 34 sirenas de emergencia distribuidas en puntos críticos.

El dispositivo cuenta con un radio de cobertura de hasta 250 kilómetros, lo que optimizará significativamente la precisión de los pronósticos para la toma de decisiones y permitirá activar los mecanismos de respuesta antes de que ocurran las emergencias. La ceremonia de inicio de operaciones contó con la participación de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, el vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo, alcaldes locales y funcionarios del SENAMHI, ANIN y otros.

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