El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) supervisó el avance del proyecto de instalación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la región Ica, que permitirá mejorar el monitoreo de lluvias intensas y peligros asociados como huaicos e inundaciones, en beneficio de más de 365 mil personas ubicadas en las cuencas de los ríos Ica y San Juan.

En tiempo real

La visita fue liderada por la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente y presidenta ejecutiva (e) del Senamhi, Romina Ximena Caminada Vallejo, y contó con la participación de Anddy Sánchez de la Cruz, secretario general del Ministerio del Ambiente; Daisy Achahuanco Enciso, gerente de proyectos del Sistema de Alerta Temprana de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); así como autoridades del Gobierno Regional de Ica.

“Este radar meteorológico permitirá contar con información en tiempo real sobre las lluvias en las cuencas de los ríos Ica y San Juan, fortaleciendo el monitoreo y aportando información confiable para la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones en beneficio de la población”, señaló la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y presidenta ejecutiva (e) del Senamhi.

El principal componente del SAT es un radar meteorológico de banda C, con un alcance de hasta 250 kilómetros, que permitirá identificar con mayor precisión y oportunidad los patrones de lluvia y eventos extremos que pueden generar desbordes por crecidas de ríos y activación de quebradas. Esta información es clave para anticipar riesgos y fortalecer la toma de decisiones de las autoridades.

El proyecto, ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), contempla además la instalación de estaciones meteorológicas e hidrológicas, sensores de humedad del suelo, pluviómetros y sirenas, que en conjunto fortalecerán el monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y del recurso hídrico en la región.

