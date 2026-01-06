El ingeniero Ricardo Rosas, jefe del SENAMHI Ica, informó que las lluvias registradas en la madrugada en la ciudad corresponden a un evento ligero y no representan, por el momento, un escenario de riesgo. Precisó que la precipitación alcanzó los 1.4 milímetros por metro cuadrado, tuvo una duración aproximada de una hora y se produjo tras un mes de diciembre caracterizado por condiciones secas en la región.

Clima estable

El especialista explicó que este tipo de lluvias no responde a un ciclo típico proveniente del mar, sino a un incremento de vientos en la zona altoandina y la Amazonía, que generó nubosidad sobre la costa de Ica. Aunque el cielo se mantiene cubierto, señaló que, de debilitarse los vientos durante el día, las condiciones climáticas volverían a la normalidad, descartando precipitaciones continuas o de alta intensidad en los próximos días.

Respecto a la sierra y la cuenca del río Ica, Rosas indicó que recién en los primeros días de enero se han iniciado las lluvias en sectores como Santiago de Chocorvos, principales afluentes del valle. Detalló que, debido al periodo seco previo, las precipitaciones actuales servirán principalmente para saturar los suelos, previéndose solo pequeños escurrimientos de agua en los ríos, sin una activación inmediata de quebradas.

El jefe del SENAMHI también se refirió a la implementación de nueva tecnología de monitoreo, como el radar meteorológico ya instalado en la región, el cual aún no ha sido entregado oficialmente a la institución por trámites administrativos pendientes. Indicó que esta demora limita la capacidad de alerta temprana, pese a que el equipo se encuentra operativo y permitiría mejorar significativamente la anticipación de eventos climáticos extremos.

En cuanto al pronóstico general, el SENAMHI informó que entre el martes 6 y miércoles 7 de enero se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Finalmente, Rosas exhortó a las autoridades locales y municipales a activar y fortalecer sus protocolos de alerta temprana y prevención, insistiendo que la falta de preparación genera pánico innecesario en la población. Reiteró que el SENAMHI mantiene vigilancia permanente las 24 horas y puso a disposición su equipo técnico para coordinar acciones que permitan proteger a la ciudadanía ante cualquier eventualidad climática.

Pronóstico en la región

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica informó que, según el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), este martes 6 y miércoles 7 de enero se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en diversas zonas de la región.

Las provincias y distritos en alerta incluyen Chincha y San Pedro de Huacarpana, Huáncano en Pisco, así como San José de Los Molinos y Yauca del Rosario, en la provincia de Ica.

Según el pronóstico, se espera la caída de granizo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en áreas sobre los 3,800 metros. Además, se prevén descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. En la costa, se registrará cielo nublado con lluvias ligeras dispersas.

El COER Ica recomendó a la población tomar precauciones, como asegurar los techos de las viviendas, alejarse de los cauces de ríos y quebradas ante posibles activaciones, y tener a mano una mochila de emergencia con artículos básicos.

