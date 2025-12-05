El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre el significativo incremento de las temperaturas altas y los niveles de radiación ultravioleta en la región Ica, fenómenos que se vienen intensificando durante las últimas semanas y que podrían acentuarse con la aproximación del periodo de verano.

Temperaturas altas

El director zonal 5 del Senamhi Ica, Ing. Ricardo Rosas, informó que las temperaturas ya alcanzan entre 32 y 34°C en Palpa y Nasca, mientras que en la provincia de Ica se registran valores de hasta 32°C, comportamiento que usualmente corresponde al pleno verano. A ello se suma un preocupante nivel de radiación UV, que ya supera los márgenes establecidos.

“La escala de radiación UV llega hasta 12 y actualmente registramos valores de 14, incluso antes de finalizar la primavera. Esta situación afecta a todos los seres vivos y demanda una acción urgente de las autoridades”, señaló.

El Senamhi también advierte que el aumento de infraestructura urbana, la disminución de áreas verdes y el calentamiento de superficies contribuyen a la intensificación de la radiación y del calor, creando microclimas más agresivos dentro de la ciudad.

La región enfrenta además un escenario meteorológico especialmente variable. En los últimos años se ha evidenciado un incremento de vientos fuertes y lluvias inusuales en zonas donde antes eran inexistentes, como Ica Sur, Palpa y Nasca, áreas que registraron inundaciones durante el evento Yaku.

Radar con 90% de avance

Ante este escenario climático cada vez más complejo, el Senamhi informó que el radar hidrometeorológico destinado a Ica presenta un avance del 90% en su instalación, convirtiéndose en una herramienta clave para mejorar el monitoreo en tiempo real y la capacidad de respuesta ante eventos extremos.

La estructura, montada sobre una torre de aproximadamente 21 metros, cuenta con tecnología de escaneo capaz de medir las variables atmosféricas en un radio de 250 kilómetros. Permitirá identificar lluvias, vientos, meteoros y desplazamientos de nubes, con una anticipación de entre 5 y 10 minutos, optimizando la emisión de alertas tempranas.

El radar forma parte de un Sistema de Alerta Temprana integral, que se complementa con estaciones meteorológicas, radiosondas y datos satelitales.

Además, se implementarán 44 nuevas estaciones hidrometeorológicas en las cuencas de los ríos Ica y San Juan. Con ello, la región alcanzaría 99 estaciones, aunque todavía por debajo de las 160 que existían antes de la década de 1990.

El Senamhi exhortó a los gobiernos locales y regionales a incorporar un presupuesto climático que permita fortalecer las medidas de prevención, mitigación y preparación frente a los eventos extremos cada vez más frecuentes.

“Las acciones deben ser oportunas y articuladas. Conocer el comportamiento del tiempo y del clima es fundamental para proteger a la población”, enfatizó Rosas.

