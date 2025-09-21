El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta para Ica, donde hasta el 21 de setiembre se registrará un aumento significativo de la temperatura, alcanzando picos de hasta 33 °C.

Verano anticipado

Este fenómeno, inusual para la época previa a la primavera, vendrá acompañado de ráfagas de viento que podrían superar los 45 km/h, generando levantamiento de polvo y arena en sectores urbanos y rurales.

Autoridades locales y de salud han exhortado a la población a mantenerse hidratada, reducir la exposición directa al sol en horas de mayor radiación y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los más vulnerables a golpes de calor.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la primavera de 2025 se iniciará el lunes 22 de setiembre a la 1:19 p. m., pero en Ica las condiciones ya son similares a las de un verano anticipado. Los especialistas advierten que este tipo de fenómenos responden a variaciones climáticas que tienden a intensificarse año a año, lo que exige mayor preparación de la población y planes de contingencia de las autoridades.

