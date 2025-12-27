Ante el inicio de la temporada de lluvias en diversas regiones del país, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) exhortó a las empresas prestadoras de servicios de agua potable (EPS) a actualizar y fortalecer sus planes de gestión reactiva, a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Plan de contingencia

Según el regulador, regiones como Ica, Tumbes, Piura, San Martín, Lima y Arequipa han sido las más afectadas en los últimos años por lluvias intensas asociadas a eventos climáticos como el Fenómeno El Niño. En ese contexto, los pronósticos del Senamhi advierten que durante el verano podrían presentarse precipitaciones entre normales y superiores.

SUNASS informó que actualmente 20 EPS cuentan con planes de contingencia elaborados entre 2024 y 2025, mientras que aquellos formulados antes de ese periodo son considerados desactualizados. Durante el 2025, el organismo fiscalizó 75 plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) a nivel nacional para verificar los procesos de potabilización y la seguridad del suministro.

Entre las principales recomendaciones, el regulador señaló que las EPS deben reforzar el monitoreo de la calidad del agua, proteger las instalaciones ante incrementos de turbidez y activar, de ser necesario, fuentes alternas como pozos, manantiales o galerías filtrantes. Asimismo, recordó que las empresas deben garantizar el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicar oportunamente a la población sobre eventuales cortes del servicio.

Finalmente, SUNASS recomendó a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable durante la temporada de lluvias, a fin de reducir riesgos y asegurar la continuidad del servicio en las zonas más vulnerables del país.

