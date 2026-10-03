El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas en ocho regiones del país. El aviso estará vigente del 4 al 6 de octubre y contempla valores de hasta 38 °C en algunas zonas.

El aviso alcanza a Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Durante este periodo también se prevén escasa nubosidad, mayor radiación ultravioleta y ráfagas de viento cercanas a los 55 km/h, principalmente por las tardes.

El Senamhi señaló que la poca cobertura nubosa favorecerá el incremento de la radiación UV durante el día. Ante estas condiciones, recomendó a la población adoptar medidas de protección frente a la exposición solar.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 4 al 6 de octubre, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la selva.



✅ Asimismo, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/AC8mcFCbnh pic.twitter.com/tv9TLJlF9T — Senamhi (@Senamhiperu) October 2, 2026

Pronóstico de temperaturas

Domingo 4 de octubre: la selva norte tendrá máximas de 31 °C a 36 °C, mientras que en la selva centro se esperan valores de 25 °C a 36 °C.

la selva norte tendrá máximas de 31 °C a 36 °C, mientras que en la selva centro se esperan valores de 25 °C a 36 °C. Lunes 5 de octubre: la selva norte registrará entre 31 °C y 38 °C, y la selva centro alcanzará hasta 36 °C.

la selva norte registrará entre 31 °C y 38 °C, y la selva centro alcanzará hasta 36 °C. Martes 6 de octubre: la selva norte tendrá entre 31 °C y 36 °C, mientras que la selva centro registrará entre 22 °C y 36 °C. En la selva sur se prevén valores próximos a los 36 °C.

El organismo recomendó utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar. Estas medidas buscan reducir la exposición directa a la radiación ultravioleta durante los días comprendidos en el aviso.