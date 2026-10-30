La región Ica registró una temperatura máxima de 37.4 °C durante el jueves 29 de octubre, de acuerdo con el reporte meteorológico N.° 195 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Ola de calor

El informe dio cuenta de las condiciones meteorológicas registradas en la jurisdicción de la Dirección Zonal 05, que comprende todo el departamento de Ica, además de las zonas de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica; y Lucanas, Sucre, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, en Ayacucho.

Según la información difundida por el Senamhi, en Ica se reportó una temperatura máxima de 37.4 °C, en un contexto de condiciones de día y noche extremadamente cálidos.

Cabe señalar que, el miércoles 28 de octubre, el reporte de vigilancia de radiación UV de la Dirección Zonal 05 también alertó sobre los niveles registrados en la región. En la ciudad de Ica se alcanzó un índice ultravioleta máximo de 10 el miércoles 28 de octubre, entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, horario en el que la población debe extremar las precauciones para evitar una exposición solar prolongada.

Asimismo, el documento consignó un índice de radiación ultravioleta de 13 para la provincia de Ica, clasificado como extremadamente alto. Estos valores advierten sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección, debido a que la exposición directa al sol sin los cuidados necesarios puede ocasionar daños en la piel y los ojos.

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