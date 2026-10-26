El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el CITEagroindustrial Ica realizan un monitoreo fenológico de las variedades de uva Quebranta e Italia para evaluar la influencia de las condiciones climáticas en el desarrollo de los cultivos.

Monitoreo en cultivos

El seguimiento forma parte del proyecto de investigación “Efectos del cambio climático en la industria de la vitivinicultura en Ica”, dirigido por el ingeniero Wilfredo Julián Yzarra Tito, a través de la Dirección Zonal 5 del Senamhi.

La evaluación se desarrolla en coordinación con la ingeniera Gina Vargas, de la Dirección Zonal 5, y la investigadora Ph. D. Hanna Iparraguirre Cáceres, del CITEagroindustrial Ica y la Subdirección de Estudios e Investigaciones. Actualmente, la variedad Quebranta se encuentra entre las fases de cuajado y grano tamaño arveja, mientras que la variedad Italia está entre el final de la floración y el desarrollo de bayas.

El estudio contempla el análisis de factores ambientales que influyen en el crecimiento de la vid, como la temperatura, la disponibilidad de agua y la radiación solar. Asimismo, los especialistas emplean herramientas científicas como los Grados Día de Crecimiento (GDD) y procesan registros climáticos históricos para identificar patrones y posibles riesgos asociados al fenómeno El Niño (ENSO).

Mediante este trabajo, el Senamhi y el CITEagroindustrial Ica buscan generar información científica sobre la respuesta de los cultivos a las variaciones climáticas y contribuir al conocimiento de los riesgos que enfrenta la vitivinicultura en la región.

Estas investigaciones permitirán fortalecer el seguimiento agrometeorológico y aportar información técnica para comprender la relación entre el clima y el desarrollo de la producción vitícola.

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