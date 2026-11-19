Un grupo de usuarias del programa Juntos fortaleció sus conocimientos sobre educación financiera durante una capacitación desarrollada en la provincia de Ilo, en Moquegua, con el apoyo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La actividad permitió que 40 participantes conocieran alternativas seguras para administrar sus ahorros, generar intereses y verificar qué entidades financieras cuentan con autorización y supervisión para operar en el país.

Durante la jornada, las asistentes recibieron información sobre la importancia de fomentar el hábito del ahorro y de elegir instituciones financieras formales para resguardar su dinero. Asimismo, se les explicó cómo identificar ofertas engañosas relacionadas con préstamos rápidos, depósitos inmediatos o supuestos rendimientos elevados que suelen difundirse a través de aplicativos y plataformas digitales.

INFORMACIÓN BANCARIA

La capacitación también puso énfasis en la prevención de fraudes informáticos. Las expositoras advirtieron sobre los riesgos de compartir contraseñas, datos personales o información bancaria en aplicaciones de dudosa procedencia. “Ahora sé cómo gestionar mejor mis ingresos y no caer en fraudes mediante aplicaciones que te roban información”, señaló la usuaria Maritza Ari Mamani.

A nivel nacional, más de 222 mil usuarias han participado en actividades similares impulsadas por Juntos para promover una mejor administración de los recursos familiares y fortalecer su inclusión financiera.