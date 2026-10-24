El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección Zonal 05 y la Subdirección de Gestión de Redes de Observación (SGR) de la Dirección General de Redes de Observación (DGRD), puso en marcha una comisión técnica de trabajo para la instalación de dos estaciones pluviométricas automáticas en la región Ica.

Alerta ante lluvias

La intervención responde a las actividades programadas para el presente año, enfocadas en atender el Plan de Lluvias Intensas y sus peligros asociados. Estas labores permitirán modernizar la red de monitoreo mediante el equipamiento automático en las estaciones convencionales CO Las Viñas (Tacama), ubicada en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica, y CO Río Grande, ubicada en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa, fortaleciendo la generación de datos continuos y precisos.

El equipo técnico multidisciplinario está integrado por especialistas y analistas electrónicos de la SGR, así como personal meteorológico y logístico de la Dirección Zonal 05. Los trabajos de campo y despliegue técnico se desarrollan durante el periodo de comisión, comprendido entre el 20 y el 25 de octubre, cubriendo la ruta operativa Lima–Ica–La Tinguiña–Palpa–Río Grande.

La implementación de estas nuevas herramientas tecnológicas ampliará la cobertura espacial de observación en las cuencas del ámbito regional. Ello contribuirá directamente al servicio de pronóstico hidrológico diario en tramos de ríos y a la emisión oportuna de avisos ante posibles eventos de lluvias intensas, huaicos o crecidas.

De esta manera, el MINAM, a través del SENAMHI, continúa modernizando la infraestructura meteorológica e hidrológica para brindar información confiable y oportuna que contribuya a la prevención de riesgos y a la toma de decisiones en beneficio de la población y de las autoridades de la región Ica.

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