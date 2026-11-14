Tras la proclamación de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, efectuado por el Jurado Electoral Especial – JEE Chincha, los alcaldes electos realizaron la conformación de sus equipos de transferencia y desde ayer hay al menos cuatro municipalidades distritales que han iniciado con el proceso de sucesión.

Alcaldías distritales

Se tratan de los gobiernos locales de Sunampe, Alto Larán, Tambo de Mora y también San Pedro de Huacarpana. Los hombres y mujeres que ganaron la contienda electoral firmaron el acta con la autoridad saliente para el inicio de la revisión del acervo documentario.

Cada institución tiene un plazo previsto para concluir con este procedimiento y posteriormente informar a su comunidad como encontraron la municipalidad luego de la gestión 2023-2026.

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