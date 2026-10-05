La región Ica vivió este domingo 4 de octubre una jornada electoral marcada por la participación ciudadana, con 720,882 electores convocados para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Derecho al sufragio

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, los ciudadanos acudieron a los 263 locales de votación, donde fueron habilitadas 2,434 mesas de sufragio distribuidas en las cinco provincias del departamento. La jornada electoral se desarrolló desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., mientras que los miembros de mesa se presentaron desde las 6:00 a. m. para cumplir con la instalación y acondicionamiento de sus respectivas mesas.

La organización electoral en la región estuvo distribuida entre dos Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

La ODPE Ica, que comprende las provincias de Ica, Nasca y Palpa, tuvo a su cargo 1,372 mesas de sufragio en 146 locales de votación, destinadas a atender a 407,314 electores.

En tanto, la ODPE Chincha, responsable de las provincias de Chincha y Pisco, contó con 1,062 mesas en 117 locales, donde estuvieron habilitados 313,564 ciudadanos.

Durante la jornada, los electores de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa acudieron a sus respectivos locales para cumplir con su deber ciudadano y participar en la elección de sus autoridades regionales y municipales.

El proceso comenzó con la instalación de las mesas y culminó con el cierre de la votación a las 5:00 p. m. A partir de ese momento, los miembros de mesa iniciaron el escrutinio de los votos, dando paso a las siguientes etapas del procesamiento electoral.

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