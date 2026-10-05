El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, acudió durante la mañana del domingo 4 de octubre a la institución educativa Fermín Tangüis, en la provincia de Ica, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La autoridad llegó acompañado de su esposa y cumplió con su deber cívico antes de continuar con sus actividades durante la jornada electoral.

Deber cívico

Hurtado realizó la fila junto a los demás electores y posteriormente emitió su voto en el aula 304 del pabellón 300 del mencionado centro educativo. Tras sufragar, brindó declaraciones a los medios de comunicación y se refirió a la participación ciudadana y al futuro de la región luego del proceso electoral.

Durante sus declaraciones, el gobernador regional señaló que los ciudadanos debían analizar las propuestas de los candidatos y ejercer su derecho al voto de manera responsable.

Hurtado también se refirió a los proyectos y obras que quedaron en ejecución al finalizar su gestión. Explicó que varias intervenciones presentaban distintos porcentajes de avance y sostuvo que correspondía a la próxima administración evaluar y dar continuidad a los proyectos que habían quedado encaminados.

Consultado sobre qué recomendación dejaría al próximo gobernador regional, Hurtado señaló que debía mantenerse cerca de la población y trabajar de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno. También destacó el papel de los medios de comunicación en la difusión de las obras y acciones ejecutadas en la región.

Asimismo, mencionó los trabajos que se habían coordinado con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y señaló que se habían identificado 144 puntos de intervención. Según explicó, se tenía previsto iniciar nuevas contrataciones para ejecutar trabajos en diferentes sectores de la región como prevención frente al Fenómeno El Niño.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO