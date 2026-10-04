Llegó el día. Hoy (domingo) 187,898 electores hábiles de la provincia de Chincha acudirán a las urnas para elegir al candidato de su preferencia en las Elecciones Regionales y Municipales – ERM 2026. El proceso electoral inicia a las 7 de la mañana y de momento se tiene previsto finalizar a las 5 de la tarde. De acuerdo con la data oficial Chincha Alta concentra la mayor cantidad de electorado, mientras que el menor corresponde a San Juan de Yánac.

Proceso electoral

En el caso de la capital de provincia (Chincha Alta) la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha hace uso de 23 instituciones educativas como locales de sufragio, en donde se han instalado un total de 215 mesas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. En dicha localidad hay 63,587 electores, entre hombres y mujeres que sufragan tanto para la elección regional como municipal.

Otro distrito que tiene alto porcentaje de votantes es Pueblo Nuevo. El ente electoral instaló 139 mesas distribuidas en 11 escuelas para que los 41,327 ciudadanos decidan entre las ocho fórmulas que se presentaron a la contienda. En el caso de Sunampe, con 21,359 votantes, se habilitaron nueve locales. Los vecinos de esa localidad tuvieron la opción de elegir entre nueve candidatos inscritos para el cargo de alcalde.

Grocio Prado es otro de los distritos de la provincia que registra buena cantidad de sufragantes. Son 20,276 ciudadanos, quienes entre nueve listas eligen a la autoridad que comenzará a gobernar desde el 1 de enero de 2027. En Chincha Baja la cantidad de electores es de 11,589, para El Carmen 11,066, en Alto Larán 6,805, y en Tambo de Mora 4,291 habilitados para la elección de sus gobernantes.

Mientras que, en la serranía de Chincha, específicamente, en Chavín se instalaron 16 mesas de sufragio en un solo local para los 4,662 votantes. En San Pedro de Huacarpana los 1,541 ciudadanos facultados para participar de las ERM 2026 contaron con siete mesas, distribuidas en tres locales y en San Juan de Yánac (la localidad con menor votantes) hubo seis mesas para que los 1,395 pobladores elijan a las autoridades por la región, municipio provincial y distrital.

EL DATO: Según información del Jurado Electoral Especial – JEE Chincha para la alcaldía de la provincia de Chincha fueron 13 organizaciones políticas las que presentaron su fórmula para este proceso electoral.

LA CIFRA: 637 mesas de sufragio se habilitaron en la provincia de Chincha para la contienda electoral.

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