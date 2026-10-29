Con el total de actas contabilizadas en cada localidad se confirman los alcaldes y alcaldesas que iniciarán gestión desde el primer día del año 2027, en la provincia de Chincha y distritos.

Periodo 2027 - 2030

La administración provincial estará a cargo de la abogada Bertha Peña Ormeño, mientras que, en Pueblo Nuevo, el también letrado Jimmy Mendoza Vásquez será la máxima autoridad municipal. En Alto Larán estará en el periodo 2027-2030 Ana Sotteccani, Gerald Huamán en El Carmen, Benito Antaya en Chincha Baja, Rony García en Grocio Prado, Omar Higaki en Sunampe y Luis Ayllón en San Pedro de Huacarpana. Los ocho últimos son del partido Alianza para el Progreso.

En las otras comunas las autoridades electas son Mirtha López en Tambo de Mora, Félix Manrique en Chavín, ambos de Acción Popular y Jaime Vilcapuma de Somos Perú en San Juan de Yanac.

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