Con el 100% de las actas contabilizadas, la provincia de Ica ya tiene definido el nuevo mapa de autoridades municipales que gobernará desde enero de 2027. José Luis Gálvez Chávez, de Somos Perú, se impuso en la alcaldía provincial con el 27.30% de los votos, mientras que en los 13 distritos también quedaron establecidos los candidatos que encabezarán los gobiernos distritales durante el próximo periodo.

Fuerza política

En la capital provincial, Pepe Gálvez alcanzó 62,100 votos, resultado que le permitió quedarse con la Municipalidad Provincial de Ica. Su llegada al cargo representa además un retorno a la gestión pública municipal, luego de haber sido regidor de Parcona entre 2003 y 2006 y alcalde de ese mismo distrito durante el periodo 2015-2018.

En La Tinguiña, Pablo Camargo Pillihuamán, de Progresemos, obtuvo el 22.95% de los votos, con 5,014 sufragios, y se convirtió en el ganador de la contienda distrital. En Los Aquijes, el triunfo correspondió a Carlos Roberto Tataje Aguado, de Somos Perú, quien alcanzó el 30.08%, con 3,076 votos. En ambos casos, el conteo llegó al 100% de las actas.

El distrito de Pachacútec tendrá como alcalde a Hugo Hamilton Huamaní Espino, de Somos Perú, quien obtuvo el 34.59% de los votos con el 100% de las actas contabilizadas. En Parcona, la elección favoreció a Carlos José Martínez Hernández, también de Somos Perú, con 25.48% y 6,895 votos, mientras que en Pueblo Nuevo ganó Pablo Guillermo Anicama Valdiviezo, de Renovación Popular Perú, con 40.83% y 1,556 votos.

En Ocucaje, Elderth Francisco Felices Pacheco, de Acción Popular, alcanzó el 33.01%, con 1,031 votos, y asumirá la conducción de la municipalidad distrital. Por su parte, en Salas, Edward Luigi Romero Vizarreta, de Somos Perú, logró el 33.88%, con 4,903 sufragios. Los resultados de ambos distritos corresponden al 100% de las actas contabilizadas.

El nuevo escenario municipal también alcanza a San José de los Molinos, donde Pedro Gerardo Rejas Tataje, de Alianza para el Progreso, consiguió el 40.34%, con 1,902 votos. En Tate, la alcaldía quedó en manos de Francis Jesús Hernández Cahua, de Progresemos, quien obtuvo el 30.53%, con 947 votos.

Uno de los retornos políticos más notorios de las elecciones en Ica se registra en San Juan Bautista, donde Jorge Luis Quispe Saavedra, de Renovación Popular Perú, obtuvo el 30,95 % de los votos y quedó encaminado a volver a la alcaldía distrital, cargo que ejerció en distintos periodos entre 2003 y 2018. Su retorno se produce luego de que su hija, Juana del Socorro Quispe Quijaite, quien inicialmente encabezaba la lista como candidata a alcaldesa, renunciara a su postulación en julio y el JEE Ica aceptara formalmente su retiro mediante la Resolución N.° 00565-2026-JEE-ICA0/JNE. Quispe, quien figuró como primer regidor de la lista, podría asumir la alcaldía según defina el Jurado Electoral Especial de Ica.

En Santiago, el resultado más alto entre los 13 distritos correspondió a Nicolás Ismael Chacaliaza Fernández, de Somos Perú, quien alcanzó el 42.27%, con 6,447 votos. En Subtanjalla, en tanto, Julio Fernando Pecho Peche, también de Somos Perú, obtuvo el 30.20%, con 4,678 votos. Ambos resultados fueron establecidos con el 100% de las actas contabilizadas.

Finalmente, Elder Smith Chanco Yalle, de Somos Perú, ganó en Yauca del Rosario con el 31.47%, equivalente a 784 votos. Con ello, Somos Perú se posiciona como la agrupación con mayor presencia entre los gobiernos locales de la provincia, al obtener la alcaldía provincial y siete de las 13 municipalidades distritales. Progresemos consiguió dos alcaldías, al igual que Renovación

Los resultados deberán ser formalizados mediante la proclamación correspondiente del Jurado Nacional de Elecciones. Los alcaldes electos asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027, fecha en la que comenzará oficialmente el nuevo periodo municipal. Desde entonces, Pepe Gálvez y los 13 alcaldes distritales tendrán a su cargo la conducción de los gobiernos locales de Ica para el periodo 2027-2030.

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