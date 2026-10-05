Retrasos en la instalación de mesas de sufragio, la intervención de un vehículo con propaganda electoral y un ciudadano intervenido tras ser sorprendido presuntamente fotografiando su cédula fueron algunas de las incidencias registradas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la región Ica. Los hechos se presentaron principalmente en centros de votación de Ica y Nasca y motivaron la actuación de las autoridades electorales y policiales.

Incidentes electorales

Una de las primeras dificultades se presentó en la institución educativa San Miguel, en la provincia de Ica. Pasadas las 9:00 de la mañana, la mesa N.° 021309, ubicada en el aula 107, todavía no había iniciado la atención debido a que faltaba uno de los tres miembros necesarios para completar su instalación.

En el aula permanecían dos ciudadanos preparados para asumir sus funciones como miembros de mesa, mientras varios electores aguardaban para emitir su voto. Según el reporte realizado desde el lugar, otros ciudadanos presentes no aceptaron asumir la función faltante, por lo que personal electoral continuó realizando coordinaciones para completar la mesa y permitir el inicio del sufragio.

La situación movilizó a personal de la ONPE y otras instituciones presentes en el centro educativo, además de representantes de la Defensoría del Pueblo y miembros de las Fuerzas Armadas. El gerente regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva, también informó que se habían observado retrasos similares en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y en el colegio José Toribio Polo, principalmente por la ausencia de miembros titulares.

Otra incidencia se produjo en Nasca, en los exteriores del centro de votación Micaela Bastidas, ubicado junto a la calle Huaraz. En este punto, efectivos de la Policía Nacional intervinieron un automóvil negro de placa C7H-659, en cuyo interior se encontró material de propaganda electoral durante el desarrollo de la jornada de votación.

Durante la revisión de la unidad fueron encontrados afiches, volantes y una camiseta vinculados a una candidatura, además de propaganda electoral que se encontraba colocada en una de las lunas del vehículo. Según el reporte desde el lugar, los agentes permanecieron a la espera de la llegada del representante del Ministerio Público para continuar formalmente con las diligencias.

La Policía levantó el acta correspondiente, tomó fotografías e incautó los elementos hallados. Una grúa de la Municipalidad de Nasca retiró posteriormente el automóvil para su traslado a la dependencia policial, mientras la persona intervenida también fue conducida a la comisaría para continuar con las investigaciones.

Una tercera incidencia fue reportada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. Un elector fue intervenido luego de ser sorprendido presuntamente tomando una fotografía a su cédula de sufragio dentro de la escuela conocida como La 10, que funcionaba como centro de votación. Las autoridades procedieron a realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

Estas incidencias se produjeron mientras la Contraloría General de la República mantenía desplegados 40 auditores en la región Ica. El gerente regional David Quiroga Paiva informó que se realizaron 16 intervenciones destinadas a supervisar distintas etapas del proceso electoral y verificar el uso de los recursos públicos empleados para la organización de los comicios.

La fiscalización comprendió desde el traslado, distribución e instalación del material electoral hasta la revisión de los vehículos contratados para transportarlo. Los auditores verificaron las placas de las unidades y comprobaron que correspondieran a las contratadas, además de recorrer instituciones educativas y locales de votación. Los equipos fueron distribuidos principalmente en diferentes puntos de Ica y Chincha y realizaron labores incluso durante la madrugada.

El trabajo de control continuó después del cierre de la votación con el seguimiento al recojo y traslado de los resultados hacia los centros de cómputo. Quiroga señaló que, pese a los retrasos e incidencias observados durante la jornada, el proceso continuó desarrollándose, mientras la Contraloría mantuvo abiertos sus canales para que los ciudadanos pudieran comunicar presuntas irregularidades electorales, incluso de manera anónima.

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