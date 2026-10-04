Con el objetivo de garantizar la legalidad, el orden público y el correcto desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica anunció el despliegue estratégico de 104 fiscales, quienes custodiarán de manera directa un total de 178 locales de votación durante la jornada electoral de hoy domingo 04 de octubre.

Fiscales en locales de votación

Para asegurar una cobertura integral y eficaz, se ha estructurado el despliegue en 7 grandes sectores estratégicos. Esta distribución permitirá monitorear en tiempo real tanto las zonas urbanas como los distritos más alejados de la región.

La distribución en la provincia de Ica, se han conformado tres sectores clave que suman 41 fiscales encargados de supervisar 116 locales de votación en distritos como Ica Cercado, Parcona, La Tinguiña, Salas, San Juan Bautista, Subtanjalla, Los Aquijes, Santiago, entre otros.

En la provincia de Pisco, un equipo de 22 fiscales supervisará 46 locales de votación, mientras que en la provincia de Chincha, Un total de 18 fiscales dará cobertura a 70 locales de votación.

Y en las provincias de Nasca, Palpa y Lucanas, un total de 12 fiscales se desplazarán en 43 locales de votación de los distritos incorporados y en las zonas alejadas y altoandinas de la provincia de Huaytará, se desplazarán 9 fiscales, quienes realizarán el control en 17 locales de votación.

De manera paralela al personal fiscal en los locales de votación, los despachos provinciales penales de turno de cada provincia se mantendrán en alerta permanente las 24 horas del día. Ellos trabajarán de forma articulada con la Policía Nacional del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales para intervenir de inmediato ante la comisión de flagrancias o delitos electorales (como la vulneración del voto, la alteración del orden en los centros de sufragio o la violación de la ley seca).

“El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ica reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos, exhortando a la población a participar de esta fiesta democrática con la máxima responsabilidad, civismo y respeto por las normas establecidas”, señaló la Fiscalía.

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