La cuenta regresiva para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya comenzó y en Ica las municipalidades empiezan a sentir los efectos del proceso electoral.

Desde el 4 de setiembre y meses antes, las autoridades deben apartarse temporalmente de sus funciones cuando corresponda, mediante licencias sin goce de haber. La medida busca garantizar que quienes participan como candidatos no ejerzan simultáneamente sus funciones públicas y actividades proselitistas.

Proceso electoral

La Resolución N° 00746-2025-JNE establece que la licencia debe hacerse efectiva un mes antes de las elecciones del 4 de octubre. La norma también contempla situaciones en las que una autoridad en ejercicio postula a un cargo diferente.

En la práctica, sin embargo, el cumplimiento de esta disposición ha dejado un escenario políticamente llamativo: alcaldes que abandonan temporalmente sus despachos para intentar mantenerse dentro de la estructura del poder local, aunque desde un cargo distinto.

En la provincia de Ica aparecen varios ejemplos. El alcalde del distrito de Salas, Javier Eugenio Fernández Matta, dejó temporalmente la alcaldía luego de que el concejo municipal aprobara su licencia. Su objetivo electoral es llegar al Consejo Regional de Ica.

En el distrito de Tate, el alcalde Félix Máximo Ramos Peña solicitó licencia del 4 de setiembre al 4 de octubre para participar como candidato a primer regidor del mismo distrito. Es decir, deja temporalmente la alcaldía para intentar permanecer en el gobierno municipal desde el concejo como regidor.

Una situación similar ocurre en el distrito de San Juan Bautista, donde el alcalde Jorge Luis Quispe Saavedra postula como primer regidor del mismo distrito, en lo que sería una relección encubierta, ya que no aparece candidato a la alcaldía por el partido en el que postula.

Las encargaturas también se han dado en la provincia de Chincha. En el distrito de Pueblo Nuevo, el alcalde Abel William Sánchez Cahuana dejó temporalmente la conducción municipal. Según explicó la autoridad, su salida temporal está vinculada al uso de vacaciones; sin embargo, Sánchez Cahuana también es candidato a la alcaldía provincial de Chincha.

En Nasca el movimiento político resulta todavía más evidente. El alcalde provincial de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe, solicitó licencia por 30 días para postular a la alcaldía distrital de Vista Alegre. Mientras tanto, el alcalde de Vista Alegre, Gabriel Roger Sarmiento Garriazo, también se encuentra de licencia y busca llegar a la alcaldía provincial de Nasca. A ello se suma el caso del alcalde distrital de Marcona, Joel Roberto Rosales Pacheco, quien postula como primer regidor del mismo distrito.

En la provincia de Pisco también se repite el patrón. En Túpac Amaru Inca, la alcaldesa Fresia Silvia Choccña Sánchez se encuentra en carrera electoral para continuar al frente del mismo municipio. Ella asumió la alcaldía luego de la prisión preventiva del entonces alcalde Alfredo Crisóstomo Suárez y ahora busca obtener el respaldo ciudadano para permanecer en el cargo mediante una nueva elección. En San Andrés, el alcalde Joel André de la Cruz Canelo postula como primer regidor del mismo municipio.

En la provincia de Palpa, el alcalde distrital de Santa Cruz, Carlos Alberto Gutiérrez Accho, tomó una decisión electoral distinta: postula como consejero regional por Palpa. El concejo distrital aprobó una licencia de 120 días, comprendida desde junio al 4 de octubre de 2026.

Su caso muestra que las licencias electorales no necesariamente se concentran únicamente en el periodo de 30 días previo a los comicios, pues determinadas candidaturas y situaciones administrativas pueden generar periodos distintos, siempre dentro del marco que corresponda.

EL DATO: En distintas provincias y distritos de la región Ica, ciudadanos que fueron elegidos para administrar municipalidades ahora buscan ocupar otros espacios de poder, mientras algunas comunas quedan temporalmente bajo encargaturas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO