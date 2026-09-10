Más de 313 mil ciudadanos de las provincias de Pisco y Chincha se encuentran habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. De acuerdo con la información electoral, la circunscripción de la ODPE Chincha contará con 1,062 mesas de sufragio distribuidas en 116 locales de votación, ubicados en 19 distritos y tres centros poblados de ambas provincias.

Proceso electoral

En el caso de Pisco, la participación electoral será significativa, pues 125,664 ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas en sus ocho distritos. La provincia contará con 46 locales de votación y 425 mesas de sufragio, siendo el distrito de Pisco el que concentra el mayor número de electores, con 54,582 ciudadanos. Le siguen San Clemente con 18,292, San Andrés con 14,107, Túpac Amaru Inca con 13,160, Independencia con 10,909, Paracas con 6,791, Humay con 5,682 y Huancano con 2,141 electores.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, la ODPE Chincha ha previsto la participación de 9,558 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de instalar, conducir y cerrar las mesas de sufragio. En Pisco, la magnitud del proceso electoral demandará una adecuada organización logística y participación activa de los ciudadanos para evitar inconvenientes durante la jornada.

El jefe de la ODPE Chincha, Edgar Mosqueira Cueva, exhortó a los electores de Pisco y Chincha a acudir a sus respectivos locales de votación de manera responsable e informada. La jornada electoral se desarrollará de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, por lo que se recomendó a la ciudadanía organizar con anticipación su tiempo y acudir temprano a cumplir con su deber cívico en las elecciones del próximo 4 de octubre.

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