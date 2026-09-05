La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica instaló oficinas de atención y coordinación en diversos distritos de las provincias de Ica, Nasca y Palpa, como parte de las acciones preparatorias para garantizar la adecuada organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el próximo 4 de octubre.

Elecciones municipales

Estas oficinas constituyen puntos de atención descentralizados para facilitar el desarrollo de las actividades electorales en sus respectivas jurisdicciones. Entre sus principales funciones se encuentran la organización y coordinación del proceso, así como la capacitación y orientación de los diferentes actores electorales, entre ellos miembros de mesa, electores, personeros y efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

La implementación de estos espacios permitirá fortalecer la presencia institucional de la ONPE en el territorio y acercar los servicios de orientación electoral a la ciudadanía. Asimismo, contribuirá a descentralizar las actividades logísticas, operativas y de capacitación, facilitando el cumplimiento de las diferentes etapas previstas en el cronograma electoral.

En el distrito de Ica se han habilitado cinco oficinas de atención, ubicadas en los siguientes puntos:

Oficina 1: calle F. C. Bolognesi P-8, caserío San Martín de Porres.

Oficina 2: calle Luis Gerónimo de Cabrera N.° 305, frente a Plaza de San Joaquín Viejo.

Oficina 3: avenida Principal, lote 10, Comatrana, a una cuadra del Hospital Regional.

Oficina 4: pueblo joven La Palma, manzana K, lote 16.

Oficina 5: Cachiche S/N, a media cuadra de la institución educativa María Boza Malatesta.

En la provincia de Nasca, la oficina distrital está ubicada en la calle Ángela N.° 389, sector San Carlos, frente al hospital de EsSalud. En Palpa, atiende en el asentamiento humano San Francisco de Chipiona, manzana M, lote 6. Asimismo, en el centro poblado Valle Las Trancas se ha habilitado una oficina en la localidad de Copara, manzana H, puerta 2.

Como parte de esta estrategia de cobertura territorial, también se han instalado oficinas distritales en Parcona, La Tinguiña, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Salas, Subtanjalla, Los Aquijes, Yauca del Rosario, Tate, Pueblo Nuevo, Pachacútec, Santiago, Ocucaje, Santa Cruz, Río Grande, Llipata, Tibillo, El Ingenio, Changuillo, Vista Alegre y Marcona.

De esta manera, la ODPE Ica continúa implementando las acciones necesarias para acercar la atención electoral a la población y asegurar que los distintos actores del proceso cuenten con información y orientación oportunas para el adecuado desarrollo de la jornada electoral del 4 de octubre.

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