La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica viene ejecutando las acciones de organización necesarias para instalar 1372 mesas de sufragio el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Elecciones Municipales

La instalación de las mesas de sufragio constituye una de las principales tareas para el desarrollo de la jornada electoral, ya que permitirá que los ciudadanos cuenten con los espacios y condiciones necesarias para ejercer su derecho al voto. Para ello, las mesas estarán distribuidas en 146 locales de votación, ubicados en 24 distritos y una en el centro poblado del valle Las Trancas.

Como parte de esta preparación, los locales de votación ya fueron verificados por los coordinadores distritales y de centros poblados, quienes constataron su disponibilidad y las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral. Estas acciones forman parte de la planificación que desarrolla la ODPE para asegurar que los locales estén operativos y permitan la instalación y el funcionamiento oportuno de las mesas de sufragio desde el inicio de la votación.

El jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate Quispe, explicó que cada mesa de sufragio estará integrada por nueve miembros: tres titulares y seis suplentes. Su participación será fundamental para garantizar la instalación oportuna de las mesas desde las 6:00 a. m. y el desarrollo ordenado de la jornada electoral, prevista de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los ciudadanos que cumplan con esta función recibirán un incentivo económico de S/ 165. En tanto, quienes no cumplan con el cargo de miembro de mesa estarán sujetos a una multa de S/ 275.

Para mayor información sobre el proceso electoral y las disposiciones vigentes, los ciudadanos pueden acudir a la sede de la ODPE Ica, ubicada en la calle Juan José de Loyola N°200, Urb. Luren en Ica. La atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

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