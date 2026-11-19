En el marco de las acciones permanentes de prevención y lucha contra la delincuencia, personal policial de la Comisaría PNP La Tinguiña, perteneciente a la Región Policial Ica, ejecutó el operativo policial “Amanecer Seguro - 2026”, logrando la intervención y detención de un joven de 23 años, por encontrarse presuntamente inmerso en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación.

Acción policial

La intervención se produjo cuando el sujeto conducía una motocicleta de placa 8244-3A. Al realizar las verificaciones correspondientes en los sistemas policiales y registrales, los efectivos detectaron que la placa de rodaje y el número de motor no coincidían con las características registradas del vehículo.

Ante esta irregularidad, se consultó el número de motor grabado físicamente, obteniéndose resultado positivo para requisitoria vehicular. La verificación permitió establecer que dicho motor correspondía a una motocicleta marca Velorex, modelo VX150, color amarillo, año 2011, con placa original N.° Y2-9883, solicitada por la SEPROVE desde el 5 de mayo de 2015, por motivo de asalto y robo de vehículo, con requisitoria vigente.

El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones de ley, con conocimiento del Ministerio Público.

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