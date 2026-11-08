Cuatro sujetos encapuchados y provistos de armas de fuego interceptaron al propietario de una camioneta Toyota Hilux 4x4, de placa BVB-716, en el asentamiento humano Virgen Asunta, distrito de Subtanjalla (Ica), y lo encañonaron para apoderarse del vehículo. El violento asalto ocurrió ante la mirada de sus hijos y de varios vecinos, quienes quedaron atemorizados por la agresividad de los delincuentes.

Feroz delito

Todo quedó grabado por una cámara de seguridad, donde se observa como los asaltantes descendieron de un vehículo con lunas polarizadas y rodearon al conductor cuando se encontraba en plena vía pública. Sin darle oportunidad de reaccionar, lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a entregar la camioneta, de color blanco.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando un taxista intentó intervenir para evitar el robo. Los delincuentes también lo amenazaron, llegando a colocarle un arma de fuego en la cabeza para impedir que frustrara el asalto. La presencia de los menores, que presenciaron cómo su padre era encañonado, incrementó los momentos de angustia durante el ataque.

En cuestión de segundos, los sujetos consiguieron llevarse la camioneta y huyeron a bordo de ella, dejando a las víctimas y a los residentes de Virgen Asunta en medio del temor por la violencia con la que actuaron.

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