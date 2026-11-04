La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y la Comisaría Rural PNP Guadalupe, logró la detención de un sujeto de iniciales R. F. Q. B. (39), por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo.

Los hechos ocurrieron en la plaza de Armas de Expansión, donde unas jóvenes habrían sido abordadas por el intervenido, quien con brutal violencia y amenazas logró despojarlas de sus pertenencias (celulares y otros).

Ante esta situación, ciudadanos que se encontraban en el lugar solicitaron auxilio a un efectivo policial de la Comisaría PNP Guadalupe que se encontraba por la zona, quien respondió inmediatamente al llamado y logró detener al presunto implicado.

Esta oportuna actuación demuestra la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta policial frente a situaciones que ponen en riesgo la seguridad de la población.

Recuperan motocicleta

En otra intervención, efectivos de la Comisaría Rural PNP El Ingenio, logró la intervención y retención de una motocicleta marca Bajaj, modelo Pulsar, de placa de rodaje 80232A, al verificarse que registraba una requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto de vehículo.

La consulta en los sistemas policiales permitió confirmar que el vehículo era requerido por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) Ica, conforme al documento N.° 557-2019, de fecha 15 de noviembre de 2019.

Ante ello, el personal policial procedió con la retención de la unidad vehicular, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

Vehículo requisitoriado

Como parte de las acciones de prevención y control, la División de Orden Público y Seguridad de Chincha y la Comisaría PNP Sunampe, ejecutó este operativo, logrando intervenir un automóvil marca Kia, color azul, conducido por un ciudadano de iniciales T. S. R. B. (31).

Al realizar la consulta en los sistemas policiales ESINPOL y SIRDIC, se verificó que el vehículo registraba una requisitoria judicial vigente, solicitada por el Sexto Juzgado Civil Comercial de Lima.

Ante esta situación, el vehículo y su conductor fueron puestos a disposición de la unidad policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

La Región Policial Ica continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control mediante operativos policiales permanentes, contribuyendo a la seguridad ciudadana y al cumplimiento de los mandatos de las autoridades judiciales.

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