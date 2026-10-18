Efectivos de la Comisaría PNP Parcona “A”, perteneciente a la Región Policial Ica, ejecutaron el operativo policial “Cordillera Blanca – Ica 2026”, logrando la detención de cinco personas presuntamente implicadas en delitos de tráfico ilícito de drogas y contra la seguridad pública, además de la intervención de otras siete personas.

Golpe policial

La acción policial se desarrolló aproximadamente a las 09:00 de la mañana, en un inmueble ubicado en la calle Hilda Salas, en Ica, como parte de las estrategias orientadas a prevenir y combatir la criminalidad en sus diversas modalidades.

Durante la intervención, el personal policial procedió a la detención de Y.A.C.R. (27), de nacionalidad venezolana, y N.L.T.M. (24), de nacionalidad peruana, por su presunta implicancia en el delito de tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, fueron detenidos S.L.G. (23), J.E.G.T. y R.J.L.B. (25), de nacionalidad venezolana, por su presunta participación en el delito contra la seguridad pública, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Como resultado de la intervención, los efectivos policiales reportaron el hallazgo e incautación de hasta 82 bolsitas de presunta marihuana, 01 bolsita de presunta pasta básica de cocaína (PBC), 10 cartuchos de arma de fuego calibre 9 mm, 03 cartuchos adicionales de arma de fuego, 02 cartuchos de escopeta, 03 cartuchos de dinamita.

De igual manera, se intervino a otras siete personas de nacionalidad venezolana, cuya situación fue materia de las verificaciones correspondientes.

Los detenidos y las especies incautadas quedaron sujetos a las diligencias policiales de ley, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales que correspondan.

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