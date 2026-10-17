Un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional del Perú se ejecutó durante la noche del jueves 15 de octubre en diferentes sectores considerados críticos por la incidencia de hechos delictivos en la provincia de Ica. Las intervenciones, desarrolladas de manera inopinada y simultánea, estuvieron dirigidas a identificar a personas con requisitorias vigentes, detectar presuntas actividades vinculadas con la microcomercialización de drogas y verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros.

Acción policial

El operativo estuvo a cargo del coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe encargado de la Región Policial Ica, quien encabezó personalmente las diligencias en distintos puntos de la ciudad. Según informó el mando policial, se dispuso la participación de cerca de 90 agentes, pertenecientes a diversas unidades policiales.

Uno de los primeros lugares intervenidos fue la conocida Casa Matilde, ubicada en el distrito de Los Aquijes. Hasta este establecimiento llegó un importante contingente policial que ingresó a diferentes pabellones para realizar controles de identidad a las personas que se encontraban en el lugar.

En esta intervención participaron efectivos de Seguridad del Estado, el Grupo Terna, unidades de emergencia y personal de Tránsito, además de otras dependencias policiales. Las diligencias comprendieron la identificación de los asistentes y la verificación de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros.

La Esperanza fue cercada

Otro de los puntos intervenidos fue el sector de La Esperanza, considerado por la propia Policía como una zona crítica por los problemas de criminalidad registrados en el lugar. En esta área, los agentes desplegaron un operativo que incluyó el cierre temporal de sus principales accesos, con la finalidad de identificar a las personas que se encontraban en las calles y evitar que la intervención fuera eludida.

Los efectivos bloquearon alrededor de cuatro o cinco ingresos al sector, entre ellos los accesos por el puente Socorro, San Carlos, las inmediaciones del mercado Modelo y la calle Castrovirreyna.

Con el perímetro asegurado, los agentes procedieron a controlar la identidad de las personas encontradas en las calles y otros espacios del sector. Durante la intervención se reportó que cuatro personas fueron intervenidas inicialmente, mientras que el despliegue continuó hacia el interior de la zona, incluida una losa deportiva donde se encontraba un grupo de ciudadanos.

Intervención en el pasaje Valle

Las acciones policiales continuaron en el pasaje Valle, ubicado en el distrito de La Tinguiña, cerca de la avenida 7. En este punto, los agentes intervinieron a varias personas en el marco de las acciones dirigidas a combatir la microcomercialización de drogas.

Durante la diligencia, el propio coronel Daniel Elías Soto indicó que se verificaría el contenido de las sustancias encontradas y que las personas involucradas serían puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Se informó sobre la intervención de dos individuos que presuntamente tenían sustancias ilícitas en su poder.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO