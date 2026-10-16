Un hombre de 26 años, conocido con el alias de “Gordo”, fue intervenido por agentes policiales en la intersección de la avenida Unión con la calle Rázuri, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. Durante el registro personal, los efectivos le encontraron una munición de arma de fuego sin percutir, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, bajo el mando del coronel PNP Pedro José Porras Cuba, en coordinación con la Comisaría PNP de Pueblo Nuevo. El operativo fue ejecutado bajo la dirección del mayor PNP Óscar Enrique Saravia Godoy, comisario del distrito, con participación del personal del Área de Delitos y Faltas, patrullaje preventivo y apoyo de inteligencia policial.

Según la información policial, el intervenido fue identificado con las iniciales A. J. Q. C. (26), alias “Gordo”, quien sería presunto integrante de la banda delincuencial denominada “Los Merodeadores de Satélite”. La intervención se produjo como parte de las acciones de patrullaje y control desplegadas en el distrito para detectar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

Durante el procedimiento, y luego de que se produjera una aglomeración de personas en el lugar de la intervención, los agentes realizaron el registro personal del sospechoso. En el bolsillo derecho del short blanco que vestía encontraron una munición de arma de fuego de color dorado, sin percutir, cuya inscripción en la base era “S&B 9x19 25”.

Asimismo, al consultar el sistema policial SIDPOL, los efectivos verificaron que el intervenido registraba seis detenciones anteriores en distintas comisarías de la provincia de Chincha, relacionadas con presuntos delitos contra el patrimonio, específicamente hurto agravado en domicilios. Estos antecedentes fueron consignados en el reporte policial de la intervención.

Tras el hallazgo de la munición, A. J. Q. C. fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría PNP de Pueblo Nuevo, donde quedó a disposición de las autoridades por la presunta comisión de un delito contra la seguridad pública, en la modalidad relacionada con la fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones, en agravio del Estado peruano.

Caen requisitoriados

En otras intervenciones policiales, dos hombres de 28 y 62 años fueron detenidos por efectivos de la Comisaría PNP Pisco durante el operativo policial “Impacto 2026”, al registrar órdenes de captura vigentes por delitos relacionados con la libertad sexual y lesiones en el contexto de violencia familiar. Las intervenciones se realizaron como parte de las acciones de seguridad ciudadana desplegadas en la provincia de Pisco.

La primera captura correspondió a A. F. T. P. (28), quien era requerido por la justicia por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de actos contra el pudor en menores de edad. La requisitoria fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Ica, mediante el Expediente N.° 1846-2026, con fecha 29 de septiembre de 2026.

En una segunda intervención, los agentes policiales detuvieron a C. R. S. R. (62), quien presentaba una requisitoria vigente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones por violencia familiar. El mandato judicial correspondía al Primer Juzgado Unipersonal de Pucallpa, bajo el Expediente N.° 348-2023, con fecha consignada del 10 de agosto de 2026.

Ambos hombres fueron detenidos en cumplimiento de las disposiciones judiciales y quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a ley.

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