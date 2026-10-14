Efectivos de la Comisaría PNP Chincha Baja, perteneciente a la Región Policial Ica, lograron la captura de J.C.V.S. (26), quien registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, solicitada por el Tercer Juzgado Penal del Callao.

Captura policial

La intervención policial se realizó a la altura del kilómetro 200 de la carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción de Chincha Baja, como parte de las acciones de control e identificación orientadas a ubicar a personas requeridas por las autoridades judiciales.

Durante la verificación de identidad en el sistema ESINPOL PNP, los efectivos policiales constataron que el intervenido presentaba una orden de captura vigente, conforme al Oficio N.° 227/2016, Expediente N.° 2105, de fecha 20 de mayo de 2016.

Ante este resultado, el sujeto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Comisaría PNP Chincha Baja, donde quedó a disposición de la Sección de Delitos y Faltas para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

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