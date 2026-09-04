Un hombre de 57 años que era buscado por la justicia desde hace más de dos décadas fue intervenido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito de La Tinguiña.

Acción policial

La intervención ocurrió la noche del 30 de agosto, durante el operativo denominado “Control Territorial 2026”, desarrollado entre las 8:00 y 9:10 p. m. a la altura del puente La Achirana.

Durante el control de identidad, los efectivos policiales identificaron a Efraín D. Retiz P., de 57 años. Al verificar sus datos en el sistema policial ESINPOL, se detectó que registraba cinco requisitorias vigentes por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Las órdenes de captura habían sido emitidas por el Juzgado Penal de Ica en los años 1999, 2000 y 2002, por lo que el intervenido permanecía requerido por la justicia desde hace varios años.

Tras confirmar las requisitorias, los agentes procedieron con su detención y posteriormente lo trasladaron para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que solicitaba su ubicación.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la DUE-SECEME Ica, pertenecientes a la Región Policial Ica-DIVOPUS, como parte de las acciones de control territorial y búsqueda de personas requeridas por la justicia.

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