Personal policial de la Región Policial Ica, perteneciente a la División de Orden Público y Seguridad de Chincha, intervino y detuvo a un sujeto identificado con las iniciales S.L.D.A.V. (30), luego de una persecución que se inició en inmediaciones de la loza deportiva de la UPIS José Carlos Mariátegui (Pasaje Inka Huasi – calle Cahuide), distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha.

Acción policial

Durante el registro personal, se halló en el interior del morral que portaba trece bolsas conteniendo hojas, semillas y tallos secos, al parecer cannabis sativa (marihuana), así como ochenta envoltorios tipo kete conteniendo una sustancia parduzca pulverulenta, al parecer pasta básica de cocaína (PBC).

Asimismo, se incautaron dos equipos celulares y dinero en efectivo, procediéndose a formular las actas correspondientes por registro personal, incautación de especies y comiso de las sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información registrada, el intervenido presenta una referencia policial de fecha 09 de abril de 2014, en condición de intervenido, por los presuntos delitos de receptación; fabricación, suministro o tenencia de materiales explosivos; y tráfico ilícito de drogas (TID).

La detención fue comunicada al representante del Ministerio Público, para continuar con las diligencias correspondientes por la presunta comisión del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas (TID), entre otros hechos materia de investigación.

Recuperan mototaxi

En tanto, personal policial del Grupo Terna de la Región Policial Ica ubico un vehiculo menor mototaxi que registraba requisitoria vigente por el delito de asalto y robo de vehículo, durante acciones de control realizadas en la intersección de las avenidas San Martín y Túpac Amaru (Ica).

Se trata de una mototaxi Bajaj, modelo RE Autoriksha Torito 2T, color rojo, con placa de rodaje N.° 2171-AY, la cual presentaba una orden de búsqueda vigente, con fecha 20 de agosto de 2025, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) Ica.

El vehículo fue trasladado a la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV), para la realización de las diligencias conforme a Ley. Si conoces información relacionada con actividades ilícitas, comunícate con la Central de Emergencias 105 o denuncia de manera anónima ante la Central Única de Denuncias, llamando al 1818.

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