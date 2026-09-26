Personal del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Región Policial Ica, durante el operativo policial denominado “Control Territorial”, realizado el 24 de setiembre del 2026, logró el hallazgo y recuperación de un vehículo automotor y autopartes con requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio – hurto de vehículo.

Golpe policial

La intervención policial se desarrolló en la manzana J, lote 03 del centro poblado Pariña Chico, distrito de Los Aquijes, luego de acciones de inteligencia operativa que permitieron identificar un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el robo y hurto de vehículos.

Durante la acción policial se recuperó un vehículo marca Daewoo, modelo Tico, color guinda, con placa de rodaje C4A-422, el cual, al ser consultado en el sistema e-SINPOL, registró una requisitoria vigente por hurto de vehículo, con fecha 16 de setiembre de 2026, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) Ica.

Asimismo, se hallaron autopartes y accesorios vehiculares, entre ellos una placa de rodaje D5V-602, que al ser verificada en el sistema correspondiente registró requisitoria vigente por hurto de vehículo, con fecha 15 de agosto de 2026, solicitada por SEPROVE Ica; además de una batería marca ETNA, un radiador, cuatro asientos de color negro y una gata manual.

Los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la unidad especializada correspondiente para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.

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