Un vehículo usado para el “falso colectivo” fue ubicado por agentes del Grupo Terna de la Región Policial Ica en la sexta cuadra de la avenida Perú, en el distrito de La Tinguiña.

Acción policial

De acuerdo con la información preliminar, los agentes ubicaron un vehículo Kia Picanto de color gris que estaría vinculado a una serie de asaltos registrados en los distritos de La Tinguiña y Parcona. El automóvil habría sido reportado como robado desde el año 2022.

Según las primeras investigaciones, sujetos habrían utilizado el vehículo para recoger pasajeros como si se tratara de un servicio de transporte colectivo. Para generar confianza entre sus víctimas, presuntamente utilizaban uniformes similares a los de ingenieros y calcomanías o stickers de conocidas empresas de taxi.

Una vez que los pasajeros abordaban el vehículo, los delincuentes los habrían amenazado y despojado de sus pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encontrarían celulares, billeteras, dinero en efectivo, relojes y joyas.

Asimismo, según la información preliminar, las víctimas habrían sido obligadas a proporcionar las claves de sus aplicaciones de banca móvil y, posteriormente, a retirar dinero de sus cuentas. Los asaltos se habrían cometido incluso con amenazas utilizando armas de fuego.

“Personal policial del Escuadrón Verde – TERNA Ica, durante el operativo “Impacto”, logró ubicar un vehículo KIA Picanto, color gris metálico, de placa Z6X-084, en la Av. Perú N.° 06, distrito de La Tinguiña. Al ser consultado en el sistema e-SINPOL, el vehículo registró requisitoria vigente por asalto y robo de vehículo, solicitada por la SEPROVE Ica. Asimismo, el vehículo estaría presuntamente vinculado a la banda criminal “Los Malditos del Dopaje”, dedicada a delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de “falso colectivo”, el mismo que utilizaba placa clonada", señaló la Policía Nacional.

Una de las presuntas víctimas manifestó que el vehículo era conocido por realizar la ruta entre Parcona y La Tinguiña. “Por fin lo han atrapado. Este carro plomo era el terror porque hacía ruta en Parcona y también en La Tinguiña. Hasta apuntaba con arma de fuego”, indicó en un comentario.

Durante la intervención, la Policía incautó el Kia Picanto, que circulaba utilizando la placa M4P-079. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, dicha matrícula no correspondería al vehículo.

La placa que correspondería al automóvil sería Z6X-084, y el vehículo tendría una anotación vigente por robo, según la consulta realizada en el registro vehicular de Sunarp.

La Policía exhortó a las personas que pudieran haber sido víctimas de esta presunta banda a acudir a las autoridades para presentar sus respectivas denuncias y contribuir con las investigaciones.

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