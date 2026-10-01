Una joven de 20 años perdió la vida durante la madrugada del 30 de setiembre luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del óvalo El Carmelo, en el sector de San Joaquín, Ica. La emergencia movilizó a personal de Serenazgo y una ambulancia, que trasladaron a los ocupantes de los vehículos hasta el Hospital Regional de Ica.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Yazuri Kiara Torres Navarrete, de 20 años, natural de Chincha, residente en la urbanización Los Jardines, en Nasca y estudiante de la carrera profesional de Derecho. La joven viajaba como acompañante en una motocicleta Bajaj Pulsar 200 NS, de placa 9287-2Y, conducida por Aron Jhosue Gonzales Solar, también de 20 años.

El otro vehículo involucrado fue un automóvil Toyota Yaris, de placa CLU-589, conducido por Enzo Jair Paz Salas, de 36 años. Según información preliminar, circulaba en sentido de sur a norte y, cuando intentaba realizar un giro hacia la izquierda en la rotonda, la motocicleta habría impactado contra el lado izquierdo del parachoques del automóvil.

Tras la colisión, ambos ocupantes de la motocicleta fueron auxiliados y trasladados al Hospital Regional de Ica. Inicialmente, los dos fueron diagnosticados como policontusos por accidente de tránsito. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, la joven fue ingresada al área de trauma shock y falleció aproximadamente a las 3:15 de la madrugada.

Dosaje etílico dio positivo

Como parte de las diligencias iniciales, la Policía practicó los respectivos exámenes de dosaje etílico a los conductores involucrados. El resultado correspondiente a Enzo Jair Paz Salas, conductor del Toyota Yaris, fue negativo.

En cambio, el examen practicado a Aron Jhosue Gonzales Solar, quien conducía la motocicleta, dio resultado positivo para alcohol. Este resultado fue incorporado a las diligencias que buscan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión.

Tras estas actuaciones, Gonzales Solar quedó detenido por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y conducción en estado de ebriedad. Por su parte, el conductor del automóvil, Enzo Jair Paz Salas, también quedó detenido por la presunta comisión de homicidio culposo y lesiones culposas.

El caso fue comunicado al fiscal provincial David Vizcarra Medina, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ica. Ambos conductores fueron puestos a disposición de la unidad especializada de tránsito de la Policía Nacional.

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