La investigación por el asalto a una enfermera en Parcona, ocurrido el pasado 11 de marzo, avanza con nuevos elementos. Familiares de la víctima, identificada como E.H.S. (38), confirmaron que los delincuentes realizaron retiros de efectivo en cajeros automáticos ubicados en el perímetro de la Plaza de Armas de Ica tras apoderarse de sus tarjetas bancarias durante el ataque.

La secuestraron

Según la denuncia, los criminales no solo realizaron transferencias desde las aplicaciones de los bancos, sino que también retiraron dinero en efectivo, sumando un total de 28 mil soles sustraídos de sus cuentas en BCP, BBVA y BanBif. Además, la enfermera fue despojada de su celular Redmi Note 13 Pro.

Para identificar a los sospechosos, la denunciante presentó un oficio a las entidades bancarias solicitando las grabaciones de las cámaras de los cajeros donde se realizaron los retiros. Los bancos indicaron que la entrega de los videos se efectuará en un plazo de cinco días hábiles, material que podría ser clave para reconocer los rostros de los responsables y determinar si actuaron de manera individual o con cómplices.

El hecho de que los retiros se hayan realizado en cajeros cercanos a la Plaza de Armas, una zona con amplia cobertura de cámaras de vigilancia, podría facilitar la investigación.

Cabe señalar que, el ataque ocurrió alrededor de las 5:13 a.m., cuando la enfermera abordó un Tico amarillo creyendo que era transporte público. Dentro del vehículo, dos sujetos encapuchados la amenazaron con armas de fuego para obligarla a entregar sus tarjetas y claves bancarias. Tras el robo, la víctima fue abandonada cerca de la avenida 7 con Chinarro, en la urbanización El Pino, donde finalmente denunció el hecho en la comisaría de Parcona.

Las autoridades continúan realizando diligencias, cruzando información de las cámaras de los cajeros y de seguridad del centro de la ciudad.

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