Una enfermera fue víctima de un asalto bajo la modalidad de falso colectivo cuando se dirigía a su centro de trabajo en la provincia de Pisco. Durante el hecho, los delincuentes la amenazaron, le cubrieron el rostro y la obligaron a entregar las claves de sus tarjetas bancarias, logrando retirar S/28 mil de sus cuentas.

Robo agravado

La agraviada, identificada con las iniciales E.H.S., de 38 años, denunció el hecho ante la comisaría del distrito de Parcona, en la provincia de Ica. Según el parte policial, el asalto ocurrió alrededor de las 5:13 de la madrugada del 11 de marzo, cuando la mujer abordó un vehículo que ofrecía servicio de colectivo.

El punto donde subió al automóvil fue la intersección de la avenida Pachacútec Yupanqui con la calle Ramón Castilla. La víctima se dirigía a su centro de labores en la ciudad de Pisco cuando decidió abordar un vehículo tipo Tico de color amarillo, sin sospechar que sería asaltada por quienes se encontraban en el interior.

De acuerdo con la denuncia, el automóvil era conducido por un hombre y en la parte posterior se encontraban otros dos sujetos que aparentaban ser pasajeros. Sin embargo, poco después de que la mujer subiera al vehículo, uno de ellos le colocó una capucha para impedirle ver lo que ocurría dentro del automóvil.

En ese momento, los sujetos comenzaron a amenazarla con armas de fuego y le exigieron que entregue sus pertenencias y las claves de sus tarjetas bancarias.

Durante el asalto, los delincuentes lograron apoderarse de tres tarjetas bancarias pertenecientes a distintas entidades financieras. Según la denuncia, los sujetos retiraron o transfirieron S/14 mil de una cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP), S/9 mil de una cuenta del BBVA y S/5 mil de una tarjeta del BanBif. El monto total robado asciende a 28 mil soles.

Además del dinero, los delincuentes también se llevaron el teléfono celular de la víctima, un equipo Redmi Note 13 Pro de color azul del operador Entel. Según su testimonio, los sujetos la obligaron a desbloquear el dispositivo para acceder a sus aplicaciones.

La enfermera indicó que el vehículo permaneció en movimiento durante todo el asalto, por lo que no pudo identificar con precisión las calles por donde se desplazaban. También señaló que el conductor hablaba constantemente por teléfono, aparentemente coordinando con otras personas.

Tras varios minutos, los delincuentes abandonaron a la mujer en la intersección de la avenida 7 con Chinarro, en las cercanías de la urbanización El Pino.

Luego de ser liberada, la víctima logró pedir ayuda a un vecino que se encontraba en la zona, quien la auxilió y posteriormente la trasladó en una mototaxi hasta su vivienda. Luego a la comisaría de Parcona a denunciar. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar a los responsables de este asalto, registrado como robo agravado bajo la modalidad de falso colectivo.

Este tipo de delitos continúa generando preocupación entre los ciudadanos, especialmente entre quienes utilizan transporte informal durante la madrugada para movilizarse hacia sus centros de trabajo en la región.

