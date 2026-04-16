Un nuevo hecho delictivo bajo la modalidad de falsos colectivos ha encendido las alertas en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica. Dos estudiantes universitarios denunciaron haber sido víctimas de un asalto agravado en la madrugada del 15 de abril, tras abordar un vehículo que simulaba brindar servicio de transporte público.

Fueron secuestrados

El delito se registró alrededor de las 2:31 a.m., cuando los jóvenes, identificados con las iniciales de W.C.T.F. de 22 años y R.C.P.P. (21), esperaban movilidad en las inmediaciones del Rojas Market, en la curva de Parcona. En ese momento, un automóvil color gris, modelo Matiz, se detuvo y ofreció trasladarlos hacia el centro de la ciudad de Ica. Confiando en el servicio, ambos abordaron la unidad, sin imaginar que se trataba de una trampa.

Dentro del vehículo ya se encontraban otros dos sujetos, uno en el asiento del copiloto y otro en la parte trasera. Minutos después, al llegar a la zona del puente La Achirana, los ocupantes revelaron sus verdaderas intenciones. “Sacaron armas de fuego y nos amenazaron. No teníamos cómo defendernos”, narraron los afectados en su denuncia.

Los delincuentes cubrieron los rostros de las víctimas para evitar que pudieran identificarlos y procedieron a despojarlos de sus pertenencias. Uno de los estudiantes fue obligado a entregar su celular Redmi A5, junto con su billetera que contenía documentos personales, tarjeta bancaria y 800 soles en efectivo.

La situación se tornó más violenta cuando se negó a proporcionar sus claves bancarias de Yape y BCP. “Me golpearon con la pistola en la cabeza y el estómago hasta que les di la información”, relató.

El segundo joven también fue víctima de agresiones. Le arrebataron un iPhone 11, documentos personales, su carnet universitario y dinero en efectivo. Además, los asaltantes lograron acceder a sus aplicaciones financieras, desde donde realizaron transferencias por un monto de 2,800 soles, luego de forzarlo a revelar sus contraseñas. “Nos amenazaban constantemente. Pensamos que no íbamos a salir de esa”, señaló.

Tras consumar el robo, los sujetos abandonaron a las víctimas en el sector conocido como Los Patos, una zona alejada en la provincia de Ica.

Los jóvenes lograron recibir ayuda gracias a un taxista que los trasladó hasta la casa de uno de ellos. Posteriormente, procedieron a bloquear sus cuentas y acudieron a la dependencia policial para realizar la denuncia.

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