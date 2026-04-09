En una respuesta inmediata frente a la delincuencia común, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, liderado por la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, sentenció a doce años de pena privativa de libertad efectiva a Iban Jhossin Villafuerte Villagaray, como autor del delito de robo agravado.

Grave delito

La contundencia de las pruebas y la celeridad del juzgado permitieron que, mediante la figura de terminación anticipada, el imputado aceptara su responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 03 de abril en el distrito de Parcona, recibiendo una condena que vencerá el 02 de abril de 2038.

Los hechos se suscitaron la mañana del 03 de abril, cuando el hoy sentenciado, a bordo de un automóvil “Tico” color amarillo —cuya placa había sido cubierta con cinta negra para evitar su identificación— interceptó a su primera víctima, Emperatriz C.V., a quien juntó con otro sujeto encañonó con un arma de fuego para arrebatarle dinero, tarjetas y su equipo celular.

Minutos después, bajo la misma modalidad, interceptó a su segunda víctima, Allizon O.G., en la Asociación Santa Rosa. Gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona y la rápida respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró ubicar el vehículo y capturar a Villafuerte Villagaray. En su poder se halló la tarjeta de crédito de una de las agraviadas, mientras que el equipo iPhone robado fue recuperado tras ser entregado por un familiar del imputado.

Además de la pena de cárcel, la magistrada dispuso que el sentenciado pague una reparación civil total de s/ 1,300.00 soles (s/ 800.00 para la primera agraviada y s/ 500.00 para la segunda), la cual deberá ser cancelada íntegramente hasta agosto del presente año.

VIDEO RECOMENDADO