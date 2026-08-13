Un vehículo Tico de color amarillo, de placa Y1S-376, fue robado la mañana de este miércoles 12 de agosto cuando se encontraba estacionado frente a la vivienda de su propietario, en el caserío San Martín, provincia de Ica.

Delito en la zona

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:40 de la mañana, cuando sujetos desconocidos se llevaron el automóvil que permanecía estacionado en el frontis del domicilio.

El propietario se percató del robo y comunicó el caso a las autoridades, mientras se realizan las acciones correspondientes para intentar ubicar el vehículo.

Familiares y vecinos solicitaron apoyo a la población para obtener información que permita conocer el paradero del automóvil.

Cualquier persona que haya visto un Tico amarillo con placa Y1S-376 o tenga información sobre su ubicación puede comunicarlo a la Policía Nacional del Perú o acudir a la dependencia policial más cercana.

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