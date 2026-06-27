La Policía Nacional logró desarticular parte de la presunta banda criminal denominada “Las Sombras del Sur”, tras capturar a dos de sus supuestos integrantes implicados en un caso de extorsión vinculado al robo de un vehículo.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Ica, con apoyo de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), luego de una denuncia presentada por la víctima.

Golpe policial

El caso se inició el pasado jueves 25 de junio, cuando un ciudadano denunció el hurto de su automóvil Daewoo Tico de color amarillo, con placa C8D-279. Horas después del robo, comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes en los que desconocidos le exigían el pago de S/ 2,500 a cambio de devolverle su unidad, configurándose un presunto caso de extorsión.

Tras recibir la denuncia, los agentes organizaron un operativo controlado en el caserío San Martín de Porras. Durante la intervención, realizada alrededor de las 6:30 de la tarde, fue detenido C.D.Y.A. (25), quien presuntamente acudió a recoger el dinero exigido a la víctima. En su poder se encontró el efectivo previamente fotocopiado por la Policía, además de un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las llamadas extorsivas.

Las diligencias continuaron con la captura de un segundo sospechoso, identificado como P.J.F.V. (30). Durante el registro personal, los efectivos hallaron tres artefactos explosivos tipo emulsión encartuchada con la inscripción “FAMESA Explosivos”, material considerado de alto riesgo y que quedó incautado como parte de las investigaciones por el presunto delito de tenencia de materiales peligrosos.

Horas después de las detenciones, los efectivos policiales obtuvieron información sobre la ubicación del vehículo robado. La unidad fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la avenida José María Eguren, en la ciudad de Ica. Al verificar sus características, se confirmó que correspondía al automóvil reportado como hurtado y que presentaba una denuncia vigente.

La Policía informó que el vehículo recuperado fue trasladado a las instalaciones de la SECPIRV para las pericias correspondientes y su posterior entrega al propietario, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en esta modalidad delictiva. Asimismo, se busca establecer si los detenidos estuvieran relacionados con otros casos similares registrados en la región.

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