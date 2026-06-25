Los casos de extorsión, en los últimos meses, han pasado de empresarios a ciudadanos que trabajan día a día para mantener su hogar. Uno de estos hechos cobro notoriedad ayer, cuando los facinerosos perpetraron un ataque armado en la zona alta de la provincia de Chincha, y antes de escapar dejaron una nota extorsiva, amenazando con atentar contra la vida de los conductores, que cubren la ruta hacia el mercado.

Ataque criminal

Al promediar las 6:20 de la mañana, la población fue aterrada por disparos. Se presume que sujetos en vehículo menor llegaron hasta la casa de uno de los conductores de la empresa ETFUMSA S.A. y ejecutaron los balazos contra el auto, estacionado en el exterior de la propiedad. Uno de los proyectiles impactó en la puerta delantera y el otro en la posterior, quedando además como evidencia los casquillos.

Pero, eso no fue todo. Al salir el propietario encontró debajo del carro una nota escrita a mano en una hoja de papel cuaderno. Era una amenaza directa a los dirigentes enviada por la banda de extorsionadores que buscan conseguir dinero. “Oe ctm dile a los dirigentes hasta cuando chu… vamos a esperar respuesta”, se lee en las primera líneas. Al parecer esta no es la primera vez que los facinerosos atemorizan a los transportistas.

Y es que en el mensaje extorsivo también se menciona que “(…) esta es la última nota que le mando”. Lo peor de todo el contenido es la amenaza de muerte que va dirigida para los transportistas: “Vamos a empezar a matar choferes. Alinéense ctm”. El manuscrito hallado tras el atentado, está firmado con las iniciales MXS, que sería la banda criminal que busca imperar el miedo en el sector transporte de Chincha.

Este hecho expone que la criminalidad sigue ganando terreno en la provincia, y han pasado de extorsionar empresarios locales a chóferes de servicio colectivo que cubren la ruta de la zona alta hasta el mercado. Los agentes de la unidad especializada permanecen a cargo de las diligencias , mientras se espera resultados para evitar que otros conductores sean blancos de este tipo de amenazas.

EL DATO: Esta es una de las primeras amenazas de muerte contra los transportistas de Chincha y todo sería por los cobros de cupos que facinerosos pretenden instaurar en el sector para dejar trabajar a los hombres del volante.

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