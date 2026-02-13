“Alinéate o mueres”, es el mensaje extorsivo que estaba dirigido contra un vecino del distrito de Sunampe. Detrás de este hecho se encontrarían los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los rápidos de Sunampe”. Los efectivos de la comisaría de Chincha Alta ubicaron a los sospechosos y tras una tenaz persecución fueron reducidos dos sujetos, que estaban en posesión de municiones, la nota amenazante y celulares.

Sujetos detenidos

La noche del último miércoles, el equipo policial al mando del comandante Adrián Trillo Hernández, comisario de Chincha, advirtieron el desplazamiento de un mototaxi con lunas oscurecidas. Los sujetos al notar la presencia de los efectivos, trataron de eludirlos, iniciándose una persecución que acabó en la intersección de la calle Colón con San Carlos, siendo reducidos el conductor y su acompañante.

Se trata de Eder Canchari (a) “Manco” y Gabriel Cueva (a) el “Cueva”, ambos de 22 años, quienes estaban en el interior del trimoto. Como resultado de las diligencias de registro personal y vehicular se encontró cinco equipos celulares, además de cinco municiones para fusil e igual número de balas calibre 9 milímetros, que serían para pistola. Entre otros elementos hallados está una nota extorsiva.

Las investigaciones relacionan a los sospechosos con “Los rápidos de Sunampe”. El coronel Pedro Porras Cuba refirió que a una de las víctimas estaban solicitando el pago de 3 mil soles, y la cantidad de 300 soles cada semana. Detalló que los casos de extorsión descubiertos son en agravio de propietarios de establecimientos como los grifos, y bodegas que funcionan en el mencionado distrito chinchano.

Aseguró además que, al realizarse la visualización de los videos encontrados en los celulares incautados a los dos detenidos, quedó en evidencia la manipulación de armas de fuego de parte de la banda. El oficial manifestó que las grabaciones denotan que los sujetos realizan hasta prácticas de tiro manipulando fusil, pistolas y hasta granadas. Agregó que están en proceso de identificar el lugar donde cometen estas actividades.

EL DATO: Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la comisaria de Chincha Alta. Alias “Manco” registra antecedentes por delito de robo agravado desde el 2021.

