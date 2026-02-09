Una valiente mujer del distrito de El Carmen decidió denunciar ante la policía que viene siendo víctima de actos extorsivos. A ella, al igual como sucedió semanas atrás con tres comunicadores sociales de la ciudad de Chincha, la contactaron con llamada amenazante desde el inicio. El libreto seguido por los rufianes es la exigencia de dinero. En este caso son 3 mil soles, los que están solicitando bajo amenazas.

Amenazas criminales

La denunciante el pasado viernes recibió la primera comunicación de los extorsionadores. Mientras desempeñaba sus labores en un fundo de la localidad distrital su celular comenzó a sonar. La mujer, aunque el número del emisor no estaba registrado, decide responder imaginando que podría tratarse de algún familiar o conocido que estaba en situación de emergencia. Al otro lado de la línea operaba el rufián.

“Habla una persona desconocida, te vas a poner en cuenta y me vas a pagar”, fue lo único que dijo el sujeto antes de cortar la llamada. La víctima siguió con sus actividades en el trabajo, hasta que vuelve a sonar el equipo móvil, nuevamente, era el sujeto que continuaba con su plan extorsivo. Como ella ya estaba alerta no prestó mayor atención hasta que recibe mensajes mediante el aplicativo WhatsApp.

Otra vez es el pillo, indicando ser integrante de la organización criminal “Tren de Aragua”. Ahora revelaba sus intenciones: 3 mil soles para no atentar con la vida de su hija. Además, le solicitaba que no acuda a la policía. La trabajadora fue a la comisaría de su distrito para denunciar la extorsión, siendo derivada al Departamento de Investigación Criminal. El equipo de esta unidad se encuentra tras los pasos de los facinerosos.

La modalidad empleada contra la mujer es la misma que semanas atrás se utilizó contra tres hombres de prensa. Los sujetos que también indicaban formar parte de la organización extranjera amenazaban con atentar contra los reporteros, y contra su familia si no recibían el pago de dinero. En estos casos la exigencia fue de 100 soles cada semana. La policía continúa en búsqueda de esta red que viene asechando a la comunidad.

EL DATO: Durante todo el mes de enero cinco casos de extorsión fueron denunciados en la provincia de Chincha. La data policial revela que a la semana al menos hay una persona que viene siendo atemorizada por los rufianes.

