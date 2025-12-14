Cinco sujetos fueron intervenidos por la policía tras ser sindicados de haber participado en un presunto pedido de cupo a una conocida empresa de transportes. La detención a cargo de los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se produjo por inmediaciones de la calle Ernesto Velit, en la ciudad de Chincha, en circunstancias que los sospechosos se desplazaban a bordo de un mototaxi.

Banda criminal

De acuerdo con la información policial los integrantes de la denominada banda criminal “La nueva generación de la extorsión” habrían solicitado cupos al negocio que ofrece servicios de transporte de pasajeros. El caso fue reportado de inmediato a la unidad especializada, que en corto tiempo ubicó y detuvo el mototaxi de placa de rodaje 9898-DD, en cuyo interior se encontró a cinco sujetos.

Se tratan de Luis Arteaga (a) “Soldado”, Mauricio Medrano (a) “Bemba”, Ramda Lobatón (a) “Ram”, Smith Manrique (a) “Cofla” y Leone Solis (a) “Leo”. La policía informó que los agraviados han reconocido a los intervenidos, quienes fueron trasladados a la sede del Depincri Chincha para continuar con las diligencias. Cabe indicar que la mencionada banda estaría implicada en el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

VIDEO RECOMENDADO