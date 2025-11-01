Iván Cedano Núñez vive una pesadilla. Él, acudió al Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha para denunciar que era víctima de amenazas y extorsión. La policía ubicó a dos de los presuntos autores del hecho criminal, pero los actos intimidatorios no cesan. Al parecer, sujetos que actuarían en complicidad con los sospechosos continúan detrás de los actos intimidatorios en su contra.

Denuncia a extorsionadores

El agraviado señala que todo comenzó tras haber alquilado equipo de ecógrafo veterinario y bombas de jeringa a una persona de su entorno. El arrendatario, es un veterinario y por acuerdo con Cedano firman un contrato notarial para el pago por el uso de la máquina. Según el arrendador, hubo incumplimiento de la otra parte y al solicitar su dinero, comenzó a recibir amenazas enviadas por aplicativo a su celular personal.

El hombre fue a la comisaría para denunciar los hechos, pero seguía siendo acechado por los malhechores. “Olvídate de tus cosas y de la moto porque ya perdiste. Así de simple, si no ya tú sabes lo que se te viene”, indican los rufianes en un extenso mensaje. “(…) no queremos que reclames tus cosas y punto y sobre tus monedas (la deuda del veterinario) es para nosotros chistoso. Cuida tu sombra porque vamos a tenerte loco así vayas a poner tu denuncia”.

Las amenazas pasaron al nivel de extorsión, cuando los forajidos comenzaron a pedir 10 mil soles a la víctima. Iván Cedano fue con la unidad especializada para denunciar el hecho, sindicando al veterinario y a los sujetos que conoce como “Nachito” y “Jesucito” de estar involucrados. Los agentes detuvieron a los tres para seguir con las diligencias. Sin embargo, los actos intimatorios siguieron atormentando al agraviado.

Esta vez los forajidos enviaban fotos, videos y amenazas directas para atentar contra su vida y la de su familia. Los malandros increparon a Cedano por haber presentado la denuncia, y le indicaban que sabían donde dormía, acerca de sus propiedades e información reservada que solo confió en su momento al veterinario. “Sabemos en qué jato estas durmiendo, te fuiste de sapo. No te gusta por las buenas ahora vas a tener que para tu pleito soplón. No vamos a tener piedad, te dijimos que no reclames, ahora vas a ver quiénes somos”, se lee en el mensaje.

VIDEO RECOMENDADO