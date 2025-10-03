Un joven de 24 años, de identidad reservada, cansado de recibir mensajes amenazantes en su celular acudió a la policía para presentar su denuncia respectiva. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal - Depincri Chincha siguieron el rastro del hampa hasta dar con el paradero de una fémina, quien fue detenida y conducida a la delegación para las diligencias correspondientes.

Operativo policial

La víctima de extorsión reveló que venía siendo atemorizada por criminales mediante el envío de mensajes. Él no tomó importancia en un primer momento y al tratarse de reiteradas comunicaciones decidió denunciar. Como evidencia expuso uno de los textos, en el que le decían: “somos la banda Los de plata, coño marico”. Además, exigían que pague 500 soles y proporcionaron un número para hacer la transferencia.

Ese error de los facinerosos permitió a la policía avanzar con las investigaciones y conocer la identidad de la persona a la que estaba registrada la cuenta. Los agentes ejecutaron el operativo siendo detenida en su domicilio C. Vásquez (28). Ella fue conducida a la sede policial y se encuentra en calidad de detenida por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

