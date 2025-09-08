Una joven y su menor hija vivieron momentos de terror. Al celular que tenía la niña mediante aplicativo ingresaron mensajes amenazantes enviados por extorsionadores.

Realizó denuncia

Ella, fue con su madre a contar lo sucedido y para sorpresa de la mujer en ese momento también recibe comunicación atemorizante, además de un video en la que se muestra un arma de fuego y municiones.

El sujeto que envió estos mensajes solicitaba a su víctima el pago de 10 mil soles para no actuar en contra de su vida y la de sus familiares.

La madre pese a estar aterrada por estos hechos decidió no acceder a las exigencias del malhechor y se presentó en el Departamento de Investigación Criminal de Chincha para denunciar el acto extorsivo y puedan ser atrapados los autores intelectuales.

